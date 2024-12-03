Фейк: в Приморье корейские военные избили ветерана СВО
Избиение военными Корейской народной армии ветерана СВО в Приморье опровергли
В Уссурийске представители Корейской народной армии якобы избили ветерана СВО. Информация об этом оказалась фейковой.
Фейк
В Telegram-каналах и социальных сетях распространяют видео, на котором представитель СК России по Приморскому краю Аврора Римская сообщает, что в Уссурийске представители Корейской народной армии избили ветерана СВО.
Правда
В Следственном комитете Приморья опровергли данную информацию о возбуждении уголовного дела по факту избиения ветерана СВО.
«СК Приморья сообщает, что указанная информация не соответствует действительности. Видеокомментарий официального представителя СК Приморья Авроры Римской является монтажом и не содержит достоверных сведений», — сообщили в ведомстве.
В департаменте информационной политики Приморья заявили, что за прошедшие выходные в социальных сетях региона выявили более 20 публикаций по КНДР с недостоверными сведениями. Эти данные являются фейковой информаций.
При их подготовке использовали различные современные методы, в том числе искусственный интеллект, с помощью которого подготовили и распространили в информационном пространстве ролик с комментарием Римской.
Мошенники использовали одно из официальных сообщений представителя приморского СК для изготовления дипфейка.
Таким образом, информация о том, что представитель следственного управления СК по Приморскому краю Аврора Римская сообщила, что в Уссурийске представители Корейской народной армии избили ветерана СВО, недостоверна.
В СК Приморья опровергли данную информацию и сообщили, что видеокомментарий является сфабрикованным дипфейком. В департаменте информационной политики Приморья заявили, что за прошедшие выходные в социальных сетях Приморья выявлено более 20 публикаций по КНДР с недостоверными сведениями.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.