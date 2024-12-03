Фейк: в Приморье корейские военные избили ветерана СВО

В Уссурийске представители Корейской народной армии якобы избили ветерана СВО. Информация об этом оказалась фейковой.

Фейк

В Telegram-каналах и социальных сетях распространяют видео, на котором представитель СК России по Приморскому краю Аврора Римская сообщает, что в Уссурийске представители Корейской народной армии избили ветерана СВО.

Правда

В Следственном комитете Приморья опровергли данную информацию о возбуждении уголовного дела по факту избиения ветерана СВО.

«СК Приморья сообщает, что указанная информация не соответствует действительности. Видеокомментарий официального представителя СК Приморья Авроры Римской является монтажом и не содержит достоверных сведений», — сообщили в ведомстве.

В департаменте информационной политики Приморья заявили, что за прошедшие выходные в социальных сетях региона выявили более 20 публикаций по КНДР с недостоверными сведениями. Эти данные являются фейковой информаций.

При их подготовке использовали различные современные методы, в том числе искусственный интеллект, с помощью которого подготовили и распространили в информационном пространстве ролик с комментарием Римской.

Мошенники использовали одно из официальных сообщений представителя приморского СК для изготовления дипфейка.

Таким образом, информация о том, что представитель следственного управления СК по Приморскому краю Аврора Римская сообщила, что в Уссурийске представители Корейской народной армии избили ветерана СВО, недостоверна.

В СК Приморья опровергли данную информацию и сообщили, что видеокомментарий является сфабрикованным дипфейком. В департаменте информационной политики Приморья заявили, что за прошедшие выходные в социальных сетях Приморья выявлено более 20 публикаций по КНДР с недостоверными сведениями.

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