Фейк: в Подольске глыба льда убила девушку

В Сети появилась информация, что огромная глыба льда якобы убила 19-летнюю девушку в центре Подольска. Однако она оказалась недостоверной.

Фейк

Один из пабликов в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал пост о смерти девушки в результате падения глыбы льда с крыши. За подробностями ЧП авторы предложили перейти на другой ресурс через обязательную подписку.

Правда

На самом деле, информация фейковая. Сообщение составили таким образом, чтобы шокировать пользователя и перенаправить его за подробностями в закрытую группу, которая маскируется под городскую и по всем признакам преследует мошеннические цели.

Уже на точке перехода появляется информация о том, что в паблике более 78 тысяч подписчиков, хотя встроенный индикатор демонстрирует 9,5 тысячи. Социальная сеть также идентифицирует информацию как недостоверную.

Фотографии в посте использовали реальные, но они относятся к происшествию в 2019 году в Шатуре. Тогда глыба льда упала на пожилую женщину, которая умерла на месте. СК завел уголовное дело, а ответственных лиц из управляющей компании привлекли к ответственности.

Аферисты взяли старые кадры, изменили место на Подольск, а возраст жертвы — на 19 лет, чтобы вызвать больше эмоций и заставить пользователей переходить по ссылкам.

Аналогичные сообщения появляются во многих регионах. В частности, в Кургане распространяли пост о гибели девушки из-за упавшей с крыши глыбы снега. Однако информация также оказалась ложной. О фейке сообщал телеграм-канал ЦУР Курганской области.

К настоящему моменту существуют как минимум похожих 14 публикаций. Все они имеют идентичное визуальное и текстовое наполнение, различаясь лишь указанным в шапке профиля названием города.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.