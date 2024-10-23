Фейк: в одном из детсадов Симферополя нашли мину времен ВОВ

По соцсетям и СМИ разошлась информация о том, что в детском саду в Симферополе якобы обнаружили мину времен Великой Отечественной войны. Однако это оказалось фейком.

Фейк

Публикации о мине в симферопольском детском саду дополнили фотографиями с места событий, где якобы изображен выкопанный из земли снаряд.

Правда

Объект, похожий на мину, осмотрели эксперты. Экспертиза не показала, что это взрывоопасный предмет, имеющий отношение к Великой Отечественной войне. Выяснилось, за мину выдали обычную металлическую конструкцию. Никакой угрозы жизни и здоровью мирному населению она не несет.

Таким образом, информация о том, что в симферопольском детском саду нашли мину времен ВОВ, недостоверна. Объект осмотрели специалисты, которые определили, что он не взрывоопасен и представляет собой обычную металлическую конструкцию.

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