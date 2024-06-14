Фейк: в Москве произошел пожар в ОКБ «Сухого»

Информация о пожаре на территории ОКБ «Сухого» в Москве оказалась недостоверной

В Сети появилась информация о том, что якобы в Москве произошел крупный пожар на территории опытно-конструкторского бюро (ОКБ) «Сухого». Так ли это, разобрался 360.ru.

Фейк

Вечером 13 июня на севере Москвы произошел пожар в неэксплуатируемом здании на территории ОКБ «Сухого». Возгорание зафиксировали на площади в 400 квадратных метров.

Правда

ОАК опровергла информацию о пожаре на территории своего предприятия. В официальном Telegram-канале корпорации появился пост, в котором говорится, что никакого возгорания на территории ОКБ «Сухого» не было.

Представители ОАК уточнили, что пожар в четверг вечером возник на прилегающей территории бывшего завода «Знамя труда». На территории, где возникло возгорание, давно не ведется производственная деятельность, ее перенесли на другие площадки. Работа ОКБ «Сухого» не была нарушена и идет в штатном режиме.

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