Фейк: в Москве погиб командующий ВВС России Кобылаш

В интернете появилась информация о гибели командующего Военно-воздушными силами России генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. Однако эти сведения оказались недостоверными.

Фейк

Ряд украинских СМИ и проукраинских Telegram-каналов сообщили якобы со ссылкой на ТАСС, что в Москве выпал из окна командующий Военно-воздушными силами Герой России Сергей Кобылаш.

Правда

Ни ТАСС, ни какое-либо другое официальное СМИ не публиковали таких материалов, в чем можно убедиться через поиск. Кобылаш продолжает выполнять должностные обязанности.

Повышенный интерес к генералу мог быть вызван тем, что в марте прошлого года Международный уголовный суд выдал ордер на его арест, а несколько дней назад украинские беспилотники атаковали российские военные аэродромы.

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