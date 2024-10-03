Фейк: в Котове из-за стрельбы в школе получили ранения три человека

Данные о нападении боевиков на школу в Котове оказались фейком

В Сети стали распространяться сообщения о том, что вооруженные боевики якобы проникли в школу города Котово в Волгоградской области. В результате нападения ранения будто бы получили три человека. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В одном из волгоградских Telegram-каналов опубликовали пост о том, что мужчины в масках ворвались в школу в Котове и открыли огонь. Авторы сообщения отметили, что пострадали школьный охранник и двое учеников.

Правда

В МВД по Волгоградской области эти данные опровергли.

«Информация о вооруженном нападении на школу города Котова Волгоградской области и гибели в результате этого людей не соответствует действительности», — отметил представитель регионального главка ведомства в комментарии изданию volganet.net.

В МВД также рекомендовали журналистам и блогерам не публиковать непроверенную информацию. О том, что стрельбы и пострадавших не было, сообщило и издание «МТВ.онлайн». Представитель главка назвал информацию о боевиках в котовской школе ложной.