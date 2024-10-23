Фейк: в Костроме убили пришедшего в город медведя

Видео с убитым на Камчатке медведем пытались выдать за ЧП в Костроме

В соцсетях распространили новость о том, что в Давыдовском районе Костромы убили медведя. Информация о гибели животного в регионе оказалась фейковой.

Фейк

В подтверждение данных об убийстве медведя авторы публикаций прикрепили к ним видео, на котором засняли спальный район и труп зашедшего в городскую черту хищника.

Правда

На самом деле к Костроме и Давыдовскому району видео не имеет никакого отношения. Инцидент с медведем произошел в Петропавловске-Камчатском на улице Кирдищева.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю, сначала непрошенный гость ходил в районе дома №10 возле гаражей. Затем переместился к дому № 21. По данным, ИА «Кам 24», позже медведя ликвидировали. Информацию подтвердили в региональном МЧС.

С конца сентября на территории Петропавловска-Камчатского ввели режим повышенной готовности из-за частых случаев выхода медведей.

Таким образом, информация о том, что в Костроме в Давыдовском районе убили медведя, недостоверна. Выход хищника в городскую застройку в этом регионе не фиксировали. Данный случай произошел в Петропавловске-Камчатском. Медведя действительно пришлось ликвидировать.

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