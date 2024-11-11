Фейк: в Кировской области по дороге разгуливал медведь

В Сети появилась информация о разгуливающем по дороге в Подосиновском районе Кировской области медведе. Хищника засняли на фоне заснеженных леса и дороги. Что произошло на самом деле — разобрался 360.ru.

Фейк

В Telegram-канале «Новости Кирова | Девятка ТВ» появилась публикация с информацией о том, что в Подосиновском районе Кировской области по Маромицкой дороге якобы разгуливает медведь. В качестве доказательства прилагалось фото хищника на фоне заснеженных леса и дороги. Также в кадр попал капот автомобиля, из которого велась съемка.

Правда

Судя по дневнику погоды, в Кировской области 9 ноября, когда появились фото медведя, не падал снег, и температура днем была плюсовой, поэтому фото с обильно заснеженными дорогой и лесом уже вызывает сомнения.

А если поискать по изображению, то станет понятно, что фото — это просто скриншот из видео, размещенного в канале The Wilderness Channel на YouTube 18 мая 2022 года. На восьмой секунде можно заметить тот самый кадр, который выложили в кировском паблике. Судя по подписи, медведя засняли на дороге в канадской провинции Альберта в 2022 году.

Фейк про медведя в Подосиновском районе опроверг и министр окружающей среды Кировской области. Он заявил, что видео было снято в Казахстане, и дал ссылку на материал в казахстанском издании.

Однако в самом Казахстане в 2022 году также развенчивали миф о медведе на дороге. Автор поста признался, что взял видео из Сети и запостил его с новостью о медведе. Ну, а мы уже выяснили, что медведя — возмутителя спокойствия в России и ближнем зарубежье, на самом деле, сняли на видео в Северной Америке.

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