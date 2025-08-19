Фейк: в аэропорту Внуково вспыхнул пожар

В Сети появились видеозаписи, на которых видно, как горит территория аэропорта Внуково. Действительно ли был пожар, выяснил 360.ru.

Фейк

В Сети распространяется видео крупного пожара якобы в терминале аэропорта Внуково в Москве. На кадрах видно работу пожарных, несколько автомобилей скорой помощи и огромные языки пламени в невысоком здании большой площади.

Правда

На самом деле, никакого пожара во Внукове не было, нет ни одной новости от информагентств с актуальными данными о возгораниях в воздушной гавани.

Видео, которое выдают за фиксацию происходившего, сгенерировано нейросетью: 10-минутный ролик создан, судя по логотипу в правом нижнем углу, с помощью Veo — ИИ-сервиса от Google DeepMind.

Veo позволяет создавать видеоролики из текстового описания — промпта. При этом видеоряд сразу сопровождается звуковой дорожкой, тоже сгенерированной.

Так как видеоряд создавался по примерному текстовому описанию, в видео много недочетов. К примеру, бросается в глаза активная работа пожарных и большое их количество, при этом полное отсутствие пожарных машин в кадре. При этом на переднем плане всегда не меньше двух-трех авто скорой помощи.

Что вызывает подозрение — все представленные авто лимонного цвета, то есть класса С или реанимобили, которых всегда было в несколько раз меньше, чем обычных скорых класса B — белых. С точки зрения вероятностей, это почти невозможная ситуация.

Также в пользу факта, что видео сгенерировано заокеанским ИИ-сервисом, говорит символика на скорых — синяя снежинка, которая принята в США. Но, кстати, снежинка замечена и на авто скорой помощи на Украине.

Ролик был выложен в TikTok в аккаунте @maski.show2, который специализируется на создании дипфейков. Сейчас этот аккаунт в ТикТоке недоступен. Однако, ранее этот пользователь выкладывал видео о якобы пожаре в аэропорту столицы Казахстана, Астаны. Администрация воздушной гавани полностью опровергла информацию о возгорании на территории аэропорта.

Таким образом, информация о пожаре в аэропорту Внуково является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.