Фейк: цыган из Коркина эвакуировали в Курскую область

Сообщения об эвакуации цыган из Коркина в Курскую область опровергли

В интернете появилась информация, что цыган, пострадавших от народных волнений в Коркине, якобы переселили в Курскую область. Однако эти данные оказались недостоверными.

Фейк

В Сети появилась информация, что начальник управления по вопросам миграции УМВД по Курской области Олег Казак якобы объявил о переселении цыган из Коркина, оказавшихся в эпицентре скандала после убийства таксистки.

Правда

Пресс-служба курской полиции официально опровергла эту информацию.

«Призываем представителей СМИ и пользователей сети интернет не распространять недостоверную информацию, использовать официальные информационные ресурсы», — добавили там.

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