Фейк: теракт произошел рядом с гостиницей «Перово Плаза» в Москве

Сообщение о теракте рядом с гостиницей «Перово Плаза» в Москве оказалось ложным

В Сети распространилась информация о том, что неизвестные якобы подорвали автомобиль рядом с гостиницей «Перово Плаза». На месте ЧП произошло два взрыва и вспыхнул пожар, перекинувшийся на соседнее здание. Новость оказалась фейком.

Фейк

В соцсетях появились сообщения о якобы неизвестные устроили теракт рядом с гостиницей «Перово Плаза» в Москве. В результате взорвался автомобиль. Очевидцы сообщили о двух взрывах.

Правда

Причиной взрыва и последующего пожара стало возгорание дизельного котла. Его установили в торцевой части здания, где располагается гостиничный комплекс. Сотрудники оперативных служб при осмотре места происшествия выявили нарушения требований пожарной безопасности.

Пожар охватил площадь в 15 квадратных метров, но его оперативно локализовали. В это время рядом с контейнером находился человек, но успел отскочить, и обломки его не задели. Жертв и пострадавших нет, эвакуировать людей из гостиницы не пришлось.

По данным пресс-службы управления МЧС по Москве, пожар полностью ликвидировали. К тушению привлекли 12 пожарных и четыре единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.

Информация о том, что в Москве якобы произошел теракт, не соответствует действительности. Это очередной случай, когда происшествие техногенного характера злоумышленники пытаются выдать за теракт.

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