Фейк: самолет «Аэрофлота» совершил аварийную посадку в Шереметьеве

Информацию об экстренной посадке самолета «Аэрофлота» в Шереметьеве опровергли

Пассажирский самолет «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Анталью, якобы совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. 360.ru проверил эту информацию.

Фейк

Сообщения об экстренной посадке воздушного судна Airbus A321-211 появились в различных СМИ и пабликах. Лайнер, следовавший рейсом Москва — Анталья, якобы аварийно приземлился в аэропорту отправления через два часа после вылета.

Правда

В компании «Аэрофлот» опровергли информацию об аварийной посадке. Пресс-служба авиаперевозчика сообщила, что приземление самолета проходило в штатном режиме. Командир лайнера принял решение о возвращении в аэропорт по причине срабатывания индикации давления в кабине. Его действия и решения соответствовали правилам обеспечения безопасности полетов.

После посадки воздушное судно вернули на стоянку. Для сокращения времени ожидания вылета пассажиров решили отправить в Анталью резервным бортом.

Таким образом информация о том, что самолет «Аэрофлота» совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, оказалась недостоверной.

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