Фейк: Ростов-на-Дону остался без света из-за взрыва на подстанции

Украинские Telegram-каналы распространили данные, что в Ростове-на-Дону после взрыва на подстанции якобы пропало электричество. Ничего общего с действительностью эти данные не имеют.

Фейк

В нескольких проукраинских Telegram-каналах появилась информация о том, что в Ростове-на-Дону произошло ЧП на подстанции. В частности, описывается некий взрыв, в результате которого якобы в городе пропало электричество.

В качестве подтверждения посты сопроводили видео: на кадры попала часть городской застройки, где на дальнем плане фиксируется вспышка. Затем последовало кратковременное «прерывание» освещения на уличных фонарях.

Правда

В ресурсоснабжающей организации «Ростовэнерго» опровергли данное сообщение.

«На территорию подстанции порывом ветра занесло упаковочную пленку с расположенной рядом с энергообъектом строительной площадки. В результате произошло кратковременное перекрытие изоляторов, которое стало причиной яркой вспышки. Нарушения электроснабжения по сети „Ростовэнерго“ нет», — уточнили в компании, добавив, что специалисты уже начали осмотр оборудования.

Таким образом, информация о том, что в Ростове-на-Дону после взрыва на подстанции пропало электричество, недостоверна. В ресурсоснабжающей организации «Ростовэнерго» объяснили, что на объекте была кратковременная вспышка из-за контакта упаковочной пленки, сорванной с соседней строительной площадки, с изоляторами. При этом нарушения электроснабжения по сети «Ростовэнерго» нет.

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