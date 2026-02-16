Фейк: россиянку задержали в банке за заказы с Wildberries

В Сети стали часто публиковаться сообщения о том, что в одном из отделений банков по подозрению в нелегальном заработке якобы задержали молодую мать, которая оформляла заказы на маркетплейсе. Эти данные оказались недостоверными.

Фейк

В телеграм-каналах стали активно распространяться новости о том, что россиянку прямо на глазах у детей якобы задержали во время попытки снять деньги в банке. Сообщения варьируются: в каких-то говорится, что задержание видела дочь, хотя на иллюстрации присутствует только сын. В некоторых постах и вовсе описывается ситуация со вдовой с тремя детьми.

Банки в одной и той же истории упоминаются разные: то ВТБ, то Сбер. Не меняется лишь фабула: женщина пришла снять пять миллионов рублей наличными, которые честно заработала, выкупая товары и оставляя отзывы на Wildberries.

Правда

Многочисленные посты — это маркетинговый ход, с помощью которого злоумышленники заманивают пользователей в закрытый телеграм-канал. Публиковать подобные новости начали с прошлого года.

В октябре пресс-служба объединенной компании Wildberries&Russ подтвердила ТАСС, что соцсети наводнили фейки о задержании россиян, делавших заказы на маркетплейсе.

Компания предупредила, что в постах ставят ссылки на несуществующую акцию. Маркетплейс призвал не переходить по таким электронным адресам, а также проверять информацию и не передавать личные данные неизвестным. Позже в пресс-службе добавили, что преступники начали задействовать для обмана новую схему с использованием образов известных личностей.

Никакой официальной информации о задержании женщин в отделениях банков не было, хотя на некоторых постах стоит лого LIFE.