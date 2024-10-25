Фейк: ребенка в ДНР ошпарило кипятком из лопнувшей батареи
Новость о прорыве батареи в ДНР, из-за которого пострадал ребенок, сфабриковали
В Сети начали распространять новость о том, что на территории Донецкой Народной Республики в одном из домов при подаче отопления лопнула батарея. Кипятком из нее якобы ошпарило ребенка.
Фейк
В социальных сетях распространяется информация о том, что в ДНР при подаче отопления лопнула батарея и ошпарила семилетнего ребенка. Публикации сопроводили фотографиями случившегося и пострадавшего мальчика.
Правда
На самом деле, информацию сфабриковали, а фотографии взяли из публикаций о ЧП в Екатеринбурге в 2019 году. Тогда в двухэтажном доме № 63 на Кировоградской улице прорвало батарею отопления, после чего помещение стремительно стало заливать сильным напором кипятка. В квартире оказался семилетний мальчик, которому пришли на помощь правоохранительные органы.
Фото ребенка вообще взяли из азербайджанских СМИ — из публикаций о шестилетней девочке из Сабирабада, которая получила ожоги по неосторожности в апреле 2024 года.
Таким образом, информация о том, что в ДНР при подаче отопления лопнула батарея и ошпарила 7-летнего ребенка, недостоверна. В республике подобных ЧП не фиксировали. Публикацию сфабриковали с помощью фотографий события пятилетней давности в Екатеринбурге и ЧП в Азербайджане в апреле этого года.
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