Фейк: ребенка в ДНР ошпарило кипятком из лопнувшей батареи

В Сети начали распространять новость о том, что на территории Донецкой Народной Республики в одном из домов при подаче отопления лопнула батарея. Кипятком из нее якобы ошпарило ребенка.

Фейк

В социальных сетях распространяется информация о том, что в ДНР при подаче отопления лопнула батарея и ошпарила семилетнего ребенка. Публикации сопроводили фотографиями случившегося и пострадавшего мальчика.

Правда

На самом деле, информацию сфабриковали, а фотографии взяли из публикаций о ЧП в Екатеринбурге в 2019 году. Тогда в двухэтажном доме № 63 на Кировоградской улице прорвало батарею отопления, после чего помещение стремительно стало заливать сильным напором кипятка. В квартире оказался семилетний мальчик, которому пришли на помощь правоохранительные органы.

Фото ребенка вообще взяли из азербайджанских СМИ — из публикаций о шестилетней девочке из Сабирабада, которая получила ожоги по неосторожности в апреле 2024 года.

Таким образом, информация о том, что в ДНР при подаче отопления лопнула батарея и ошпарила 7-летнего ребенка, недостоверна. В республике подобных ЧП не фиксировали. Публикацию сфабриковали с помощью фотографий события пятилетней давности в Екатеринбурге и ЧП в Азербайджане в апреле этого года.

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