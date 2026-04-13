Фейк: подросток поднял неизвестный предмет на улице и лишился пальцев

В Сети распространилась информация о том, что мальчик потерял пальцы после того, как поднял на улице неизвестный сверток. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

Различные телеграм-каналы сообщили, что подросток получил тяжелые травмы после детонации неизвестного предмета, найденного на улице. Некоторые источники утверждают, что произошедшее может быть связано с терактом.

В качестве первоисточников называли телеграм-каналы Shot и «112».Позднее один из каналов опубликовал видео ЧП.

Правда

На самом деле информация о теракте не подтвердилась. По предварительным данным, 12 апреля двое мальчиков играли с петардой. Она разорвалась в руках одного из школьников. Ребенок получил травму, его госпитализировали.

Прокуратура региона подтвердила, что дети поджигали петарды возле школы, и одна из них сдетонировала с опозданием. Таким образом, произошедшее связано с неосторожным обращением с пиротехникой, а не с каким-либо терактом.