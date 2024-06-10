Фейк: новейший самолет Су-57 уничтожили на аэродроме Ахтубинска

Украинские Telegram-каналы распространили информацию о том, что на аэродроме Ахтубинска якобы уничтожили новейший самолет Су-57. В ситуации разбирался 360.ru.

Фейк

В соцсетях сообщили, что ВСУ поразили российский истребитель пятого поколения на военном аэродроме в Астраханской области. В качестве доказательства привели спутниковые снимки места стоянки самолета от 7 и 8 июня, на которых якобы видны следы от попадания рядом с истребителем.

Правда

По данным Минобороны России, атаку на аэродром удалось сорвать. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника над территорией Астраханской области. Об отражении удара также сообщал губернатор Игорь Бабушкин. Он добавил, что это произошло в ночь на 8 июня. Все специальные службы региона перешли в состояние повышенной готовности.

В Госдуме также прокомментировали «перемогу» ГУР МОУ. Первый заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа заявил «Ленте.ру», что нельзя доверять информации Главного управления разведки Минобороны Украины об ударах по российским военным объектам, ведь главная задача этой структуры — дезинформация. Чепа отметил, что украинская разведка распространяет данные о технических авариях и даже пожарах в России, которые сразу же объявляет делом своих рук.

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