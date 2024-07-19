Фейк: на Ростовской АЭС произошла радиационная авария

В Сети начали распространять информацию, по которой на Ростовской атомной электростанции произошла серьезная авария. Эта новость недостоверна и является фейком.

Фейк

Украинские источники утверждают, что на Ростовской атомной электростанции произошел выброс в атмосферу радиоактивных изотопов радиоактивностью до полутора миллионов кюри. Якобы радиоактивное облако движется вглубь страны, в сторону Саратова.

Правда

Опровержение этой информации опубликовал официальный Telegram-канал концерна «Росэнергоатом» — электроэнергетического дивизиона Росатома.

«Блоки работают штатно, радиационный фон на уровне природного!» — сообщили в компании.

Также в Росэнергоатоме сообщили, что любой желающий может в режиме реального времени мониторить радиационную обстановку на территории страны с помощью специального портала.

Таким образом, информация о том, что на Ростовской АЭС произошла радиационная авария, недостоверна. В Росэнергоатоме опровергли данный вброс и сообщили, что все блоки АЭС работают штатно, а радиационный фон на уровне природного.

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