Фейк: диверсанты взорвали мост в Крыму

В интернете появились сообщения, что мост между Джанкоем и селом Маслово в Крыму обрушился из-за подрыва. Однако эти сообщения оказались недостоверными.

Фейк

В украинских Telegram-каналах стали распространять информацию, что мост через железную дорогу на автодороге Джанкой — Маслово в Крыму разрушился из-за действий диверсантов.

Правда

Происшествие носит техногенный характер. Следственный комитет установил, что путепровод обрушился из-за нарушения правил грузоперевозок.

По предварительной информации, мост мог выдержать до 18 тонн, тогда как грузовик, двигавшийся по нему в этот момент, весил на три тонны больше. Легковой автомобиль, тоже оказавшийся на злополучном путепроводе, тоже весил едва ли меньше тысячи килограммов.

Таким образом, нет никаких предпосылок верить украинским пабликам, которые на фоне неудач ВСУ на фронте пытаются найти повод хотя бы для какой-то информационной «перемоги».

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