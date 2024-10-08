Федерация альпинизма Ленобласти: российские альпинисты, погибшие при восхождении на гору в Непале, могли поскользнуться

Представитель Федерации альпинизма Ленинградской области в разговоре с телеканалом «Звезда» назвал возможную причину гибели российских альпинистов во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале.

По словам эксперта, они могли поскользнуться на льду.

«Срыв произошел на высоте 7 800 метров, нашли на 6 800 — то есть высота падения примерно 1 000 метров. Что явилось причиной, мы не знаем, свидетелей нет», — добавил собеседник издания.

Он также отметил, что спортсмены были привязаны веревкой друг к другу, поэтому любая ошибка могла стоить жизни всей группе.

Напомним, тела пятерых человек накануне были обнаружены спасательным вертолетом в Непале.