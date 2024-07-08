«ФедералПресс»: мошенники воруют аккаунты на «Госуслугах», представляясь сотрудниками сотового оператора

Мошенники разработали новую схемы обмана, которая позволяет им красть аккаунты на «Госуслугах». Об этом сообщило «ФедералПресс» .

Преступники звонят якобы от имени сотового оператора и говорят о том, что срок договора заканчивается. При этом они не просят никаких данных, которые у них и так уже есть.

Они усыпляют бдительность жертвы и предлагают продлить срок действия договора на срок от года до 10 лет. По словам мошенников, документы продлятся автоматически через «Госуслуги», надо только сказать код из сообщения. Те, кто называют его звонящим, лишаются доступа к своему аккаунту.