Эвакуацию провели в московском ТЦ из-за задымления

Источник 360.ru: 60 человек эвакуировали из ТЦ «Час пик» в Москве из-за дыма

В московском ТЦ «Час пик» произошло задымление, из здания эвакуировали 60 человек. Об этом 360.ru сообщил источник.

Дым в здании торгового центра, расположенного на 87-м километре МКАД, окутал минус первый этаж. Из ТЦ начали выводить людей.

Почему произошло задымление, информации нет. Официально данные о случившемся не подтверждали.