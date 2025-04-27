Эвакуацию провели в московском ТЦ из-за задымления

В московском ТЦ «Час пик» произошло задымление, из здания эвакуировали 60 человек. Об этом 360.ru сообщил источник.
Дым в здании торгового центра, расположенного на 87-м километре МКАД, окутал минус первый этаж. Из ТЦ начали выводить людей.
Почему произошло задымление, информации нет. Официально данные о случившемся не подтверждали.
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