Эвакуацию объявили в аэропорту Внуково из-за угрозы взрыва | 360°

Эксклюзив 27 апреля 2024, 11:06 Эвакуацию объявили в аэропорту Внуково из-за угрозы взрыва Источник 360.ru: один из этажей аэропорта Внуково эвакуировали РИА «Новости»

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Эвакуацию одного из этажей аэропорта Внуково провели днем 27 апреля, сообщил источник 360.ru. По его информации, сейчас специалисты проводят проверку на наличие взрывчатых веществ.

Все обстоятельства случившегося уточняются. 360.ru обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта, но на момент написания новости получить информацию не удалось.

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Ранее в пресс-службе воздушной гавани напомнили об усилении мер безопасности и попросили пассажиров международных рейсов прибывать в аэропорт за четыре часа до вылета для «прохождения предполетных формальностей».