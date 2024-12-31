Эвакуацию из-за возгорания провели в Театре Российской армии в центре Москвы

Возгорание электрощитовой привело к эвакуации людей из Театра Российской армии на Суворовской площади в Мещанском районе Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах российской столицы.
По словам собеседника, находившиеся в помещении люди вышли на улицу самостоятельно после появления дыма.
Прибывшие на место пожарные обнаружили источник огня в электрощитовой. Пламя распространилось на площади в 0,2 квадратного метра.
Всего из здания самостоятельно эвакуировались более 30 человек.
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