«Это был подготовленный товарищ». Мотоблогерша Анютамини подверглась нападению в Москве

Неизвестный в маске напал на мотоблогершу Анютумини в Москве

Неизвестный в камуфляжной маске, спортивном костюме и черных перчатках избил мотоблогершу Анну Макаренкову (известную как Анютамини) на северо-западе Москвы. Помимо этого, он попытался угнать ее мотоцикл. Об этом пострадавшая рассказала в беседе с 360.ru.

«Физически чувствую себя более-менее, а морально нет. Мне страшно выходить из дома. На видео можно понять, что целью у него был именно мой мотоцикл. Это был подготовленный товарищ. Не успела лицо разглядеть, только глаза», — сказала девушка.

В пресс-службе московского главка МВД 360.ru сообщили, что по факту произошедшего завели уголовное дело по статье «Грабеж».

«[В минувшую субботу] 21 сентября поступило заявление от женщины, что на Волоколамском шоссе неизвестный пытался завладеть ее мотоциклом, распылил ей в лицо газ, похитил смартфон и скрылся. По факту ЧП заведено уголовное дело, идут проверки», — отметили в ведомстве.

Ранее тиктокершу-лихачку Терезу Пуговкину избили в Москве ее же знакомые.