Еще одна пострадавшая в аварии с внедорожником в Нижнем Новгороде остается в больнице

В результате аварии с автомобилем Mercedes, которая произошла возле парка имени Пушкина в Нижнем Новгороде, одна из пострадавших вернулась домой после осмотра врачами, в то время как вторая женщина продолжает проходить лечение в стационаре. Эту информацию предоставили в министерстве здравоохранения региона, пишет НИА «Нижний Новгород» .

Инцидент случился 17 октября на улице Студеной. Мужчина за рулем внедорожника начал движение задним ходом, не проверив обстановку, из-за чего машина сначала протаранила павильон с кофе, а затем наехала на людей. В результате происшествия травмы получили бариста в возрасте 33 лет, 21-летняя девушка и 14-летняя школьница. Первой пострадавшей медики помогли прямо на улице.