Электропоезд насмерть сбил мужчину на станции Лигово в Петербурге

Смертельная авария произошла на железнодорожной станции Лигово в Санкт-Петербурге. Там электропоезд сбил мужчину, сообщила gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

По предварительным данным, пешеход пересекал ж/д пути по оборудованному переходу, когда горел запрещающий сигнал светофора. По словам свидетелей, мужчина был в наушниках и, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пострадавший скончался от полученных травм. Проводится проверка.