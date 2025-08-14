Электропоезд насмерть сбил мужчину на станции Лигово в Петербурге

Смертельная авария произошла на железнодорожной станции Лигово в Санкт-Петербурге. Там электропоезд сбил мужчину, сообщила gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
По предварительным данным, пешеход пересекал ж/д пути по оборудованному переходу, когда горел запрещающий сигнал светофора. По словам свидетелей, мужчина был в наушниках и, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пострадавший скончался от полученных травм. Проводится проверка.
Депутат Госдумы Колунов посетил центр спецподготовки «Витязь» в Балашихе
Врачи РДКБ полностью восстановили нос пострадавшего от укусов хаски ребенка
Здравпункт построили в поселке Пустоши в Шатуре
Спортсменка из Воскресенска выиграла бронзовую медаль на Всемирных играх в Китае
В Благовещенске таможенники нашли у иностранцев почти тонну бивней мамонтов
Автоблогера Wengallbi осудили за попытку дать взятку
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте