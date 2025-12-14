Электробус в Москве снес остановку, скатившись с горки без водителя

В Москве произошло ЧП с электробусом, он совершил наезд задним ходом на остановочный павильон. Об этом написали в Telegram-канале «Новая Москва» .

Электробус начал движение, когда водитель покинул кабину, чтобы устранить техническую неисправность. Автобус начал скатываться с горки задним ходом, его закрутило и он снес остановочный комплекс.

ЧП произошло примерно в 19:30 возле Дома культуры «Десна» в поселке Птичное Филимонковского района. В этот момент на остановке находились люди, это видно на видеозаписи.

В пресс-службе Мосгортранса сообщили точный адрес: дом 102 по Центральной улице.

«Электробус следовал по маршруту без пассажиров. Водитель обнаружил техническую неисправность и покинул кабину для ее устранения. После чего электробус начал движение», — рассказали в пресс-службе.

В результате происшествия пострадавших нет, причины происшествия устанавливают сотрудники ГАИ. Павильон осмотрят профильные службы, после чего восстановят его в кратчайшие сроки.