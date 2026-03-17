Электроавтомобиль сгорел в Приморском районе Петербурга

Огонь охватил электроавтомобиль на территории Приморского района Санкт-Петербурга. Происшествие случилось на улице Оптиков у дома №34. Об этом сайту Neva.Today сообщили представители ГУ МЧС России Северной столицы.
По информации ведомства, сигнал о пожаре поступил во вторник, 17 марта, в 08:27. Горел моторный отсек машины.
Возгорание удалось потушить до прибытия спасателей. Сведения о пострадавших не поступали. От МЧС привлекалось 10 пожарных и две единицы техники.
