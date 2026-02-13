Электричка врезалась в Lexus в Нижнем Новгороде

Пригородный поезд столкнулся с автомобилем Lexus на перегоне станций Костариха — Починки в Нижнем Новгороде. Происшествие случилось возле улицы Сибирякова, сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на представителей Приволжской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, жертв и пострадавших нет. Сейчас причины аварии устанавливают правоохранительные органы и специалисты транспортной прокуратуры. Они проверяют соблюдение правил безопасности на железнодорожном транспорте.
