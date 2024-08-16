Электричка насмерть сбила пешехода на ж/д станции Мыза в Нижнем Новгороде
Электропоезд стал участником смертельного ДТП в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
Авария произошла на железнодорожной станции Мыза. Там электричка сбила мужчину, несмотря на принятые машинистом меры.
Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Правоохранители проводят проверку.
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