Электричка насмерть сбила мигранта в Ленобласти

Транспортная полиция Ленинградской области расследует случай смертельного травмирования человека на железнодорожной станции Бернгардовка. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на УТ МВД РФ по СЗФО.

Трагедия произошла во Всеволожске. Там электропоезд сбил 39-летнего мигранта, который переходил пути в неположенном месте.

Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.