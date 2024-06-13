Эксперт по тюленям Буторин рассказал, что на берег Белого моря могло выбросить раздавленные льдинами туши животных

На берег Белого моря в Мурманской области выбросило 11 туш гренландских тюленей без голов, скорее всего, их раздавило льдинами. Об этом рассказал МК.ru замдиректора по охране территории Кенозерского национального парка Евгений Буторин.

Он объяснил, что молодые особи менее осторожны, чем взрослые. И они часто застревают между льдин и умирают.

«Нередко детенышей гренландских тюленей — серков — сдавливает льдами. И они тонут», — объяснил он.

Эксперт добавил, что также в пользу этой версии говорят и сломанные ребра у животных. А вот браконьеры в этом деле вряд ли замешаны, они обязательно бы сняли с животных шкуры.