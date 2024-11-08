Эксперт по безопасности Вехов рассказал, что участились случаи мошенничества на маркетплейсах

Россиянам стоит прикладывать больше усилий, чтобы защитить свои данные от мошенников на маркетплейсах, потому что последние становятся все более изобретательными. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Баумана Виталий Вехов.

По его словам, одна из самых распространенных уловок — это создание сайтов-двойников. В адресе незаметно меняют местами или добавляют лишние буквы, и человек это может не заметить. Кроме того, аферисты могут использовать так называемые зеркала. С их помощью злоумышленники воруют личные данные людей.

Эксперт посоветовал не сохранять на устройствах пароли от личных кабинетов, а каждый раз вводить их заново. Кроме того, никогда не стоит переходить по гиперссылкам на сторонние сайты.