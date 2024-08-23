Эксперт по безопасности Пожарская рассказала, что мошенники начали арендовать карты у доверчивых россиян

Людей, которые предоставляют свои банковские карты в аренду, называют дропперами или дропами. Обычно они не осознают все риски, когда предоставляют посторонним доступ к своим счетам. Об это ОТР сообщила эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

По ее словам, мошенники уверяют своих жертв в безопасности данной практики, а также в том, что получение дохода с аренды карт якобы является легальным. Аферисты используют арендованные карты, чтобы запутать цепочку финансовых операций и усложнить работу полиции.

Они надеются замести следы, прежде чем правоохранительные органы смогут их обнаружить. В России таких дропперов контролируют дроповоды, которые сообщают, куда переводить деньги, или выполняют это сами после получения доступа к личной информации. Для запутывания следов кураторы иногда просят дропов снять наличные и перевести их на счет в другом банке, а затем вывести на криптовалютный кошелек.

Эта схема начала распространяться еще во время пандемии, когда удаленное банковское обслуживание стало активно развиваться. К 2022 году угроза значительно возросла, и Центробанк учредил базу дропперов, куда заносят всех, кто сдал свои счета мошенникам в аренду.

Чаще всего аферисты нацеливаются на подростков и молодежь до 25 лет, так как им проще внушить доверие и убедить, что такого рода «пассивный доход» не является преступлением. На самом деле же дропперам выплачивают деньги, полученные преступным путем.