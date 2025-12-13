Экс-сенатора Тер-Аванесова заочно объявили в розыск

Бывшего сенатора Александра Тер-Аванесова заочно обвинили в мошенничестве и объявили в федеральный розыск. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Объявить в розыск обвиняемого Тер-Аванесова Александра», — указано в материалах дела.

Тер-Аванесов стал фигурантом дела о мошенничестве с госконтрактами на строительство военных объектов в ДНР, писало РИА «Новости». По информации агентства, ему инкриминируют часть 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

Экс-замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова подозревается в крупном мошенничестве. Следствие утверждает, что она действовала в сговоре с другими лицами и нанесла ущерб в размере четырех миллиардов 126 миллионов 234 тысяч 385 рублей 20 копеек. Общая сумма заключенных контрактов превысила 9 миллиардов рублей.

В начале декабря иноагента Ивана Дремина*, более известного как рэпер Face, заочно арестовали по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщил RT. Рэпера Face дважды штрафовали за нарушение правил работы иностранного агента в течение года. Но он продолжал публиковать материалы в соцсети без обязательной пометки.

* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.