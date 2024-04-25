Экс-риелтора из Екатеринбурга осудили за мошенничество на 6 миллионов рублей | 360°

Происшествия 25 апреля 2024, 13:42 Экс-риелтора из Екатеринбурга осудили за мошенничество на 6 миллионов рублей

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Суд в Екатеринбурге вынес приговор бывшему директору бюро недвижимости. Женщину признали виновной в крупном мошенничестве, сообщил «Царьград» со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Установлено, что 37-летняя фигурантка обманула 12 человек. Она заключала договоры на оказание риелторских услуг, однако обязательства не выполняла.

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Ущерб от действий злоумышленницы оценили в шесть миллионов рублей. Ей назначили наказание в виде 6,5 года колонии общего режима.