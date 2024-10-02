Экс-министра ЛНР нашли мертвым в Подмосковье с простреленной головой

В Московской области скончался бывший министр топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской народной республики Константин Завизенов. Об этом сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».
«Источник ВЧК-ОГПУ сообщил, что в Подмосковье с огнестрельным ранением головы найден <…> Константин Завизенов», — отметили авторы сообщения.
По данным канала, тело Завизенова нашли в его загородном доме в Истринском районе. Прибывшие на место правоохранители застали в жилище его несовершеннолетнего сына. Ребенок рассказал, что отец распивал алкоголь и говорил с ним о жизни, а также планировал уехать в отель, а утром отправиться на Камчатку для охоты.
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