Экс-министра ЛНР нашли мертвым в Подмосковье с простреленной головой

В Московской области скончался бывший министр топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской народной республики Константин Завизенов. Об этом сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

«Источник ВЧК-ОГПУ сообщил, что в Подмосковье с огнестрельным ранением головы найден <…> Константин Завизенов», — отметили авторы сообщения.

По данным канала, тело Завизенова нашли в его загородном доме в Истринском районе. Прибывшие на место правоохранители застали в жилище его несовершеннолетнего сына. Ребенок рассказал, что отец распивал алкоголь и говорил с ним о жизни, а также планировал уехать в отель, а утром отправиться на Камчатку для охоты.