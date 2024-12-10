Экс-адвоката осудили в Ставрополе за мошенничество на 8,2 млн рублей

Суд в Ставрополе вынес приговор бывшему адвокату, которая попала под статью о мошенничестве. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на СК РФ по региону.

Жертвами злоумышленницы стали 18 человек. Установлено, что женщина предлагала клиентам приобрести земельные участки по специальной госпрограмме, а после забирала деньги и переставала выходить на связь.

Ущерб от незаконных действий оценили в 8,2 миллиона рублей. Фигурантке назначили наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.