Экс-адвоката осудили в Ставрополе за мошенничество на 8,2 млн рублей

Суд в Ставрополе вынес приговор бывшему адвокату, которая попала под статью о мошенничестве. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на СК РФ по региону.
Жертвами злоумышленницы стали 18 человек. Установлено, что женщина предлагала клиентам приобрести земельные участки по специальной госпрограмме, а после забирала деньги и переставала выходить на связь.
Ущерб от незаконных действий оценили в 8,2 миллиона рублей. Фигурантке назначили наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.
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