Екатеринбуржца осудят за вооруженные ограбления жильцов элитных новостроек

Правоохранители задержали 39-летнего екатеринбуржца, подозреваемого в серии ограблений жильцов элитных новостроек. Материалы дела уже направили в суд, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Согласно данным ведомства, вооруженный мужчина поджидал жертв возле их квартир. Он попался в руки стражей порядка после очередного нападения на пенсионерку. Угрожая ножом, он похитил у женщины вещи на сумму 289 тысяч рублей.

Обвиняемый признался в содеянном. В ближайшее время он предстанет перед судом.