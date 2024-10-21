Екатеринбуржца осудят за вооруженные ограбления жильцов элитных новостроек

Правоохранители задержали 39-летнего екатеринбуржца, подозреваемого в серии ограблений жильцов элитных новостроек. Материалы дела уже направили в суд, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Согласно данным ведомства, вооруженный мужчина поджидал жертв возле их квартир. Он попался в руки стражей порядка после очередного нападения на пенсионерку. Угрожая ножом, он похитил у женщины вещи на сумму 289 тысяч рублей.
Обвиняемый признался в содеянном. В ближайшее время он предстанет перед судом.
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