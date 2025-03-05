Екатеринбуржец попал под статью за мошенничество с запчастями на 230 тысяч

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Екатеринбурга по подозрению в мошенничестве с продажами. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на полицию Югры.
По версии следствия, мужчина занимался преступной деятельностью с декабря 2022 по март 2024 года. Он создал страницу в социальной сети, где публиковал объявления о продаже несуществующих автомобильных деталей по заниженной стоимости. После получения оплаты злоумышленник переставал выходить на связь. Таким образом гражданин обманул девять человек на 231 тысячу рублей.
Ему грозит до пяти лет колонии.
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