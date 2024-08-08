Ехали с похорон друга. Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Красноярском крае

Прокуратура: в Красноярском крае пять человек погибли в аварии с большегрузом

Смертельное ДТП с грузовиком произошло в Боготольском районе Красноярского края. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, водитель легковушки и четыре пассажира скончались на месте.

На 622 километра автодороги Р-255 автомобилист выехал на встречную полосу и врезался в фуру. В легковушке находились 19-летний водитель и четыре пассажира: 16-летний подросток и три девушки в возрасте от 18 лет до 21 года. Они ехали с похорон своего друга, который несколько дней назад погиб в ДТП со скорой практически на том же месте.

«По трагичному стечению обстоятельств новая авария произошла при аналогичных условиях (выезд водителя на встречную полосу) и всего за 30 километров от ДТП с их другом», — рассказали в ведомстве.

Водителя грузовика осмотрели медики и отправили на лечение домой. Прокуратура взяла расследование уголовного дела под свой контроль.

Ранее два человека погибли в ДТП с грузовиком в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Парень за рулем иномарки вылетел на встречную полосу, где врезался в фуру.