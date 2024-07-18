«Едва не оставила без яичка». Шипперке набросилась на школьника в Москве

Shot: собака породы шипперке укусила за пах игравшего в футбол мальчика в Москве

Собака породы шипперке набросилась на 10-летнего школьника во дворе жилого дома в Москве. О происшествии в Лианозово сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, мальчик играл в футбол с друзьями. Собаку, с которой в это время гуляла девочка-младшеклассница, видимо, разозлил мяч.

Пес бросился к игравшим, прыгнул на одного из ребят и вцепился зубами ему между ног. Мать пострадавшего заявила, что животное едва не оставило без яичка ее сына. На место вызывали скорую помощь.

Мальчика увезли в больницу. Там ему пришлось пробыть до трех часов ночи. Медики установили, что жизненно важные места не задеты, и обработали раны. Теперь родители пострадавшего школьника хотят сделать сыну прививку от бешенства.

Собеседник Shot отметил, что владельцы шипперке уже принесли извинения семье за случившееся и заверили, что их питомец полностью привит.