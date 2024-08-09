Двухмесячный ребенок попал в больницу после квартирного пожара в Казани

Двое детей пострадали в результате квартирного пожара на улице Тэцевская в Казани. Об этом сообщил сайт Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу местной больницы.

По данным МЧС, пламя распространилось на площади 20 квадратных метров. Из полыхающего помещения эвакуировали пятерых жильцов.

Двухмесячного малыша госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Еще одному ребенку назначили амбулаторное лечение. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.

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