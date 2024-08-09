Двухмесячный ребенок попал в больницу после квартирного пожара в Казани
Двое детей пострадали в результате квартирного пожара на улице Тэцевская в Казани. Об этом сообщил сайт Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу местной больницы.
По данным МЧС, пламя распространилось на площади 20 квадратных метров. Из полыхающего помещения эвакуировали пятерых жильцов.
Двухмесячного малыша госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Еще одному ребенку назначили амбулаторное лечение. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.
Глава Чехова Собакин передал гуманитарную помощь в Курскую область
Более 2 тысяч граффити выявили камеры «Безопасного региона» в Подмосковье в июле
Глава Подольска Григорий Артамонов провел обход микрорайона Кутузово
Глава Можайска Мордвинцев вручил детям-сиротам сертификаты на покупку жилья
Качество более 3 миллионов тонн продуктов проверили в Подмосковье с начала года
Суд отправил в колонию строгого режима бывших топ-менеджеров ПФР
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте