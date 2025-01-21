Двухмесячный ребенок и двое взрослых стали жертвами ДТП в Нижегородской области

Три человека погибли и столько же пострадали в дорожной аварии, которая произошла в Навашинском городском округе Нижегородской области. Об этом сообщает сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По информации полицейских, недалеко от деревни Корниловка 54-летний мужчина за рулем автомобиля Lada потерял управление и выехал на встречную полосу движения, где врезался в Hyundai.

От сильного удара одна из машин загорелась. В ликвидации пожара участвовали шесть человек личного состава МЧС и две единицы техники.

Жертвами ДТП стали три пассажира отечественной легковушки — двухмесячный ребенок, мужчина и женщина в возрасте 40 лет. Еще три человека пострадали, их доставили в больницу с различными травмами.