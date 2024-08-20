Сегодня 16:12 Двухлетняя девочка пострадала в аварии в Петербурге
На улице Сикейроса в Выборгском районе произошла авария с участием Toyota Land Cruiser Prado и Mazda CX-5. Об этом сообщил
Piter.TV со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу.
Молодой человек за рулем внедорожника врезался в кроссовер, поворачивая налево в нарушении ПДД. В результате пострадала двухлетняя девочка из Mazda. Ее госпитализировали с сотрясением мозга. Как добавил
«Петербургский дневник», по данному факту начали проверку.
Сегодня 16:58 Бесперебойное движение автомобилей между Донецком и Луганском обеспечат к концу года
Сегодня 16:57 Польша ответила на обвинения Германии по делу «Северных потоков»
Сегодня 16:54 Юдинский пруд в Одинцове очистят от ила к концу лета
Сегодня 16:52 Волонтеры из Лобни приняли участие в форуме «СВОи люди»
Сегодня 16:52 Еще 1,7 тысячи исследований кормов для животных провели в Подмосковье
Сегодня 16:51 Глава Лобни Анна Кротова встретилась с жителями поселка Луговая
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте