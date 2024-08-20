Двухлетняя девочка пострадала в аварии в Петербурге

На улице Сикейроса в Выборгском районе произошла авария с участием Toyota Land Cruiser Prado и Mazda CX-5. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу.

Молодой человек за рулем внедорожника врезался в кроссовер, поворачивая налево в нарушении ПДД. В результате пострадала двухлетняя девочка из Mazda. Ее госпитализировали с сотрясением мозга. Как добавил «Петербургский дневник», по данному факту начали проверку.