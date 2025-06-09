Двухлетний ребенок попал под колеса легковушки в Петербурге

Автомобиль LADA Kalina сбил двухлетнего мальчика в Санкт-Петербурге. Авария произошла во дворе одного из домов на Наличной улице. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По информации полиции, днем в воскресенье, 8 июня, 35-летний мужчина за рулем легковушки сбил ребенка, который внезапно выбежал от подъезда к припаркованным машинам. В результате ДТП мальчик получил различные травмы.

Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Правоохранители инициировали проверку.  

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