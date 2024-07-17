Двухлетний малыш погиб при падении из окна жилого дома в Хабаровске

Специалисты разбираются в обстоятельствах гибели двухлетнего мальчика в Хабаровске. Ребенок выпал из окна четырехэтажного жилого дома, сообщили «Известия» со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Трагедия произошла на Воронежском шоссе. Согласно информации надзорного ведомства, малыш облокотился на москитную сетку, но та не выдержала его вес. Мульчик скончался на месте от полученных травм.

Сотрудники прокуратуры организовали проверку. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.

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