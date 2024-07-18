Двухлетний мальчик выжил после падения из окна пятого этажа в Шарыпове

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия / Telegram

В Шарыпове двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа, пока его мать с сожителем смотрела телевизор в другой комнате. Сейчас мальчик находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии .

ЧП произошло накануне вечером. По предварительным данным, взрослые оставили ребенка без присмотра в комнате с открытым окном.

Пока мать мальчика и ее сожитель смотрели телевизор в другой комнате, ребенок залез на подоконник и выпал в окно с высоты пятого этажа.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Медики выявили у него закрытую черепно-мозговую травму и травму живота. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии.

Мама ребенка заверила, что сын до этого никогда не залазил на подоконник и не выглядывал из окна.

«Семья не состояла на профилактическом учете, характеризуется удовлетворительно», — отметили в пресс-службе.

Сейчас следователи продолжают проверку по факту случившегося.