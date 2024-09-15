Двухлетний мальчик погиб при пожаре в чувашской деревне

МЧС: ребенок погиб при пожаре в доме в Чувашии, пострадали три человека

Частный жилой дом сгорел в чувашской деревне Тюмерево. Жертвой пожара стал двухлетний мальчик, сообщила пресс-служба МЧС России.

Возгорание произошло в частном доме. Из горящего жилья успели выбраться женщина и две ее внучки — трех и четырех лет. Медики доставили их в больницу.

Пожар оперативно ликвидировали. Его площадь составила 24 квадратных метра. Возгорание тушили 19 специалистов и 10 единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают причины происшествия.

По данным прокуратуры Чувашии, сообщение о пожаре в одном из жилых домов по улице Калинина поступило в экстренные службы 15 сентября около 12:45.

Ход проверки по факту пожара с участием несовершеннолетних взяла на контроль прокуратура Янтиковского района.

Ранее в результате крупного пожара на территории наземной парковки в Одинцовском округе погибли два человека.